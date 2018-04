Unsere Bergwelt: ein Naturjuwel das zum Träumen animiert ...

27.04.2018, 19:10 Uhr

reich an Streuobstwiesen,die derzeit in voller Blüte stehen -bezaubernd schön.Malerisch schön,sind die weitläufigen, heimatlichen Täler,von bewaldeten Bergen umgeben.An der Baumgrenzesich die saftigen Bergweiden, die Almen befinden.Wo Rinderherden, Pferde und Schafedie Sommermonate verbringen;Kuhschellen wie Glockengeläut erklingen.Wo sich die tosenden Wasserdie Felsenwände hinunter stürzen,um sich dann schäumend und sprudelndden weiteren, abenteuerlichen Weg suchen.Dahinter ragen die Gipfel der Gigantenmajestätisch in den Himmel -beeindruckend und wunderschön.Eine Bergwelt -die zum Träumen animiert ....Komm vorbei und schau's dir an!Hildegard Stauder