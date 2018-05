Was ist beglückender für eine Mutter, als eine kleine Prinzessin in den Armen zu halten...

03.05.2018, 07:53 Uhr

Garten und Wiese verstummt, auch nicht ein Bienchen summt.Luna mit silbernem Schein, gucket zum Fenster herein.Schlafe beim silbernen Schein, schlafe, meine kleine Prinzessin,schlaf ein.... schlaf ein ... schlaf ein.Alles im Schlosse nun liegt, tief in den Schlummer gewiegt.Küche und Keller sind leer, reget kein Mäuschen sich mehr.Nur in der Zofe Gemach tönet ein schmelzendes Ach;was für ein Ach mag das sein?Schlaf, meine kleine Prinzessin, schlaf ein.Wiegenlied - Text: Friedrich Wilhelm GotterDANKESGRÜßE an die REDAKTION der KÄRNTNER-WOCHEfür die Bekanntgabe der neuen Erdenbürger im Bezirk Villach:"Hier war der Storch zu Gast" -so auch unserer kleinen Elaina Rose - Dankeschön!