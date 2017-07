Wie soll man sich jemanden aus dem Kopf schlagen den man ins Herz geschlossen hat?

21.07.2017, 08:58 Uhr

den man ins Herz geschlossen hat?Wir reden ...zu leise über Wichtiges.Wir reden ...zu laut über Banales.Wir reden ...zu viel über Andere.Wir reden ...zu selten miteinander...und viel zu oft,ohne nachzudenken - leider.Wir rechnen mit uns:Ganz logisch, dass DU und ICH - zusammen WIR sind;und dass ICH ohne DICH und DU ohne MICH - nicht WIR sind!

Seltsam aber, dass WIR ohne DICHnicht mehr ICH bin!--------------------und weitere 12 Fragen von Gerhard FeilIst es nicht seltsam ...,dass wir vom Glück glauben wir hätten es verdient,aber vom Unglück denken, es wäre nicht gerecht?Ist es nicht seltsam ...,dass Erfahrungen, die wir vergessen wollen,uns am längsten in Erinnerung bleiben,aber Momente, die wir festhalten möchten,so schnell an Deutlichkeit verlieren?Ist es nicht seltsam ...,dass wir darauf bestehen für eine Sache kämpfen zu dürfen,es aber als lästig empfinden, um etwas kämpfen zu müssen?Ist es nicht seltsam ...,dass wir in guten Zeiten so voller Optimismus sind,in schlechten Zeiten uns aber jedliche Zuversicht fehlt?Ist es nicht seltsam ...,dass das Gegenteil von Liebe die Gleichgültigkeit ist,das Gegenteil der Gleichgültigkeit aber auch der Hass sein kann?Ist es nicht seltsam ...,dass wir ein Leben lang das Glück in der liebe suchen,anstatt das Leben zu lieben und darin unser Glück zu finden?Ist es nicht seltsam ...,dass Freudentränen genau so schmeckenwie die aus Schmerz und Kummer,sie unserem Leben aber einen völlig anderen Geschmack verleihen?Ist es nicht seltsam ...,dass wir es genießen, wenn wir alleine sein können,aber daran verzweifeln, wenn wir alleine sein müssen?Ist es nicht seltsam ...,dass wir von angenehmen Dingen nie genug bekommen können,aber beim Unangenehmen sofort die Grenze erreicht ist?Ist es nicht seltsam ...,dass Alles gegeben zu haben, immer noch zu wenig sein kannund Nichts zu bekommen, einem irgendwann zuviel wird?Ist es nicht seltsam ...,dass wir viele Dinge erst richtig sehen,wenn wir unsere Augen verschließen,und manchmal ein dunkler Schatten etwas erst ins rechte Licht rückt?Ist es nicht seltsam ...,dass man etwas finden kann ohne danach gesucht zu haben,und dass all diese Fragen eigentlich auch Antworten sind?Gerhard Feil - bekennender Webdesigner -gefunden im InternetWeise Wortwahl von Gerhard Feil