Zum Erntedankfest

08.10.2017, 08:25 Uhr

Die Nächte werden langund stürmisch tobt das Wetter.Wir haben Erntedank.Wir bringen Feldmelonenund Blumen wunderbar,Getreide, Brot und Bohnenals Gabe zum Altar.Wir häufen süße Trauben,des Feldes ganze Pracht.Wir loben, froh im Glauben,den Herrn, der dies gebracht.Verfasser: unbekanntDer Ertrag, den eine Ernte bringt, liegt nicht in der Hand des Menschen.Der Schöpfer kann den Hagel schicken, der das reife Korn zu Boden drückt;aber auch die Sonne, der Regen und den Wind,die es fruchtbar machen.Jetzt sind die Felder leer und von den Bergen wehen die Stürme.Früchte und Beeren reifen am Stauch.Gärten und Felder sind wieder leerund auch die Mais, Kartoffel-, Kohl- und Rebenerntewird bald zu Ende gehen.Deshalb legen wir am Erntedank Kornähren,Mais, Bohnen, Gurken, Kürbisse.Äpfel, Kohl- und Krautköpfe,und die ganze Kräuter- und Blumenpracht der herbstlichen Vorgärtenin der Kirche vor den Altar;all diese vielen Blumen und Früchte aus unseren Regionensind nur ein kleiner Teil dessen, was der Himmel uns schenkte.Darum danken wir unserem Herrnaber auch an diesem Tag,unseren Landwirten für Müh und Plag - Dankeschön und vergelte es Gott!Mit lieben Grüßen Hildegard