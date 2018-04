22. UPC Radler- und Skater Erlebnistag

23.04.2018, 15:41 Uhr

Am 29. April bleibt es rund um den Wörthersee "autofrei"

WÖRTHERSEE. Am Sonntag, den 29. April ist es wieder soweit. Dann heißt es Wörthersee autofrei. Damit verbunden ist ein breites Angebot an Events und Veranstaltungen. Los geht es für alle Pedalritter um 10 Uhr beim Minimundus. Besonders beliebt ist das Biker/Skater Village bei der Villa Lido am Friedelstrand. Hier bietet vor allem die Sportunion Kärnten mit ihren Mitgliedsvereinen allerlei in punkto Bewegung und Action wie Parkour & Freerunning, Slackline, Mini Pumtrack, Airtrack-Hüpfkissen, Calisthenics & Street Workout und Challange Disc. Weiters kann man an einer geführten Radtour mit kulturellem und historischem Background teilnehmen. Diese Kulturradtour startet um 11.00 Uhr im Biker Village und dauert 4 Stunden. Der ORF-Frühschoppen um 11.00 Uhr und die Antenne-Biker Party mit Live-Sounds von Dependence Austropop um 13.00 Uhr runden den Tag ab. Das Reisebüro Stefaner bietet einen Gratis-Shuttle in den Bezirken an. Rechtzeitig anmelden unter 04228 /2200, master@stefaner.at