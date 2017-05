600 Feuerwehrleute kämpfen um den Sieg

10.05.2017, 08:44 Uhr

Die Bezirksmeisterschaften Villach-Land steigen heuer in Rosegg. Es geht um die Qualifikation fü den Landesbewerb.



Qualifikation für Landesbewerb



Nachwuchs-Kämpfe



Organisation

ROSEGG. Dolintschach in der Gemeinder Rosegg wird am Samstag, dem 20. Mai, Austragungsort des Feuerwehr-Bezirksleistungsbewerbes Villach-Land sein. 40 Feuerwehren mit 61 Bewerbsgruppen, darunter auch Gäste aus Italien, kämpfen in den verschiedensten Wertungsklassen um die begehrten Bezirksmeistertitel. Knapp 600 Freiwillige sind am Start.„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Leistungen werden immer professioneller", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Libert Pekoll – une ergänzt: "In Dolintschach geht es auch um die Qualifikation für die am 10. Juni in Hermagor stattfindende Landesmeisterschaft der Feuerwehren."Aufgrund der optimalen äußeren Bedingungen werden die Wettkämpfe auf Bezirksebene gemeinsam mit der Feuerwehrjugend ausgetragen. Auch für den Mannschaftsleistungsbewerb, der nur alle zwei Jahre ausgetragen wird, haben sich 17 Feuerwehren gemeldet.Die Organisation der Großveranstaltung liegt in den Händen des Bezirksfeuerwehrkommandos und der Freiwilligen Feuerwehr Dolintschach. Der Bewerb wird ab ca. 16:30 Uhr von der Kelag Bauernkapelle umrahmt, die feierliche Ergebnisbekanntgabe wird um 18:30 Uhr erfolgen.