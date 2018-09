Asfinag Lehrlingstage

05.09.2018, 11:34 Uhr

Sechs Berufseinsteiger beginnen ihre Lehre bei der Asfinag und starten mit den Lehrlingstagen in Bruck an der Mur.



Berufe mit Zukunft

KÄRNTEN. Die Asfinag ist einer der Top-Arbeitgeber und kann jungen Menschen eine gesicherte Zukunft bieten. Bereits 15 Jugendliche haben eine Lehre begonnen, sechs weitere starteten nun mit den Lehrlings-Tagen in Bruck an der Mur.Bei der Asfinag kann man eine Lehre entweder im kaufmännischen oder elektronischen Bereich beginnen. Die Villacherin Anna Hafner hat beispielsweise eine Lehre als Bürokauffrau in der Autobahnmeisterer Villach begonnen.Bei den Lehrlings-Tagen in der Autobahnmeisterer Bruck in der Steiermark steht für die neuen Auszubildenden aus Kärnten, der Steiermark und Wien, vor allem das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Außerdem gibt es Workshops zu den verschiedenen, breit gefächerten Aufgabengebieten der Asfinag.Für Lehrlingsbeauftragte Anna Wallner ist es selbstverständlich jungen Menschen eine Ausbildungsmöglichkeit zu bieten. Dabei stehen diese fünf Lehrberufe zur Auswahl: Bürokaufmann, Finanz- und Rechnungswesen Assistenz, IT-Technik, Informatik und Elektrotechnik. Ziel der 2017 gestarteten Lehrlingsinitiative ist es Jugendlichen Ausbildungsmöglichkeiten in Berufen zu bieten, die am Markt gefragt sind und Zukunft haben. Zusätzlich will die Asfinag den Anteil der Lehrlinge bis 2020 auf ein Prozent der Gesamtbelegschaft von 2.700 Mitarbeitern erhöhen.