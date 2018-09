Ausdauer-Slacklinen: Neuer Weltrekord in Villach!

16.09.2018, 10:38 Uhr

„Mentale Herausforderung, aber Wahnsinnsgefühl!“

„Der neue Weltrekord ist ein Wahnsinnsgefühl. Die letzten Kilometer waren mental sehr herausfordernd, doch die tolle Villacher Kulisse und die gute Stimmung haben mich für die letzten Meter bis zum neuen Weltrekord nochmals gepusht“, freut sich Slackline-Weltrekordler Alex Schulz.

Längste Strecke, die je balanciert wurde

Balanceakt in der Höhe von neun Stockwerken

Alex Schulz kommt zum King of Kanzi

Der deutsche Profi-Slackliner Alex Schulz absolvierte balancierend die längste Strecke, die jemals auf einer so genannten Highline – einem rund drei Finger breiten Textilriemen – an einem Tag zurückgelegt worden ist. Bisher lag der Rekord bei 10,7 Kilometern. Schulz schaffte elf Kilometer und stellte somit einen neuen Weltrekord im Ausdauer-Slacklinen auf.Vom Dach des Congress Centers Villach wurde das hochbelastbare Seil auf die andere Seite der Drau, auf das Dach eines Privathauses, gespannt. Die Länge des Seils betrug rund 100 Meter, die maximale Höhe rund neun Stockwerke! Nach neun Stunden und 19 Minuten wurde der alte Rekord eingestellt. Insgesamt war Schulz neun Stunden und 24 Minuten – kurze Pausen waren erlaubt – in luftiger Höhe unterwegs.Gutschein für Kurzurlaub als DankeschönDie Fotos und Videos vom Weltrekord aus der Draustadt gingen um die ganze Welt und wurden in den sozialen Netzwerken tausendfach geteilt. Als kleines Dankeschön überreichte der Geschäftsführer der Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See, Georg Overs, dem Weltrekordler einen Gutschein der Naturel Hotels am Faaker See für einen Kurzurlaub.Den nächsten Kärnten-Termin hat der Extremsportler Alex Schulz schon im Kalender notiert. Beim Kletterevent „King of Kanzi“ geht Schulz von 30. Mai bis 2. Juni 2019 am Kanzianiberg buchstäblich die Wände hoch. Die Slackline hat er natürlich wieder dabei.Infos: kletterhallevillach