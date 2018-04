Biker Bar erstrahlt in neuem Glanz

27.04.2018, 12:00 Uhr

Das Café & Pub Choppers in Arnoldstein wurde aufwändig renoviert. Kreative Details inklusive.

ARNOLDSTEIN (aw). Die Kärntner Straße 69 in Arnoldstein. Hier befindet sich das Café & Pub Choppers. Unter ansässigen Harley-Fahrern bestens bekannt. Aber auch Touristen und "Allerweltsmenschen" zieht es an, wie seine Villacher Besitzer erzählen.Carina Katholnig und Andreas Pulk haben das Lokal vor gut zwei Jahren übernommen, umgebaut, und sich damit einen lang ersehnten Traum erfüllt, "unser eigener Chef zu sein", sagt Pulk und lächelt.

Der eigene Chef

Von der Pflege zur Bar

Im zweiten Anlauf

Investitionen

Stammgäste

Weniger Arbeit habe er seitdem zwar "sicher nicht", aber die Arbeit, sei "erfüllend". "Wenn ich sehe, wie es den Leuten taugt, dann taugt's auch mir."Um sich den Traum erfüllen zu können musste der ehemalige Altenpfleger erst eine Schanklizenz erwerben. Danach startete er gemeinsam mit Freundin Carina den ersten Versuch. In Ferlach. "Wir haben ein Lokal gefunden. Und sind dann halt gependelt." Allerdings ist der Erfolg ausgeblieben. "Irgendwie sind wir dort nie so richtig angekommen", schmunzelt Pulk. Weswegen nach einigen Monaten auch der Schlussstrich gefallen wäre.Ans Aufhören dachten die beiden aber nicht. "Im Gegenteil. Wir haben die Augen offen gehalten, weitergesucht. Schließlich das Café in Arnoldstein gefunden." Ein Blick und eine Liebe. "Wir haben es komplett umgestylt, eine Biker-Bar daraus gemacht."Rund 10.000 Euro flossen damals in das Café. Nun wurde erneut investiert. "Wieder in etwa 10.000 Euro. Aber jetzt ist es so, wie es sein soll", sagt Pulk mit einem Lächeln im Gesicht. Beim Umbau habe Freund Michael Kelz alias "Bob der Baumeister" geholfen. "Er hat ein goldenes Händchen", sagt Pulk und zeigt einige seiner Kreationen. Wie ein Zapfhahn aus einem Wasserrohr oder ein Lampenschirm aus leeren Whiskeyflaschen. Auf die Frage, ob sie die alle dafür erst leeren haben müssen, lachen beide auf und scherzen, "na klar, wir sind mit vollem Einsatz dabei."Und das danken ihnen die Gäste auch. So würden bereits zahlreiche Besucher regelmäßig, und sogar täglich, vorbeischauen. "Wir haben eine ganz liebe Besucherin, die trinkt jeden Morgen bei uns ihren Kaffee und manchmal bringt sie uns sogar was Leckeres zu schmausen mit. Wie zu Ostern, da gab es gleich eine ganze Jause", erzählt das Villacher Paar sichtbar glücklich in der neuen Rolle. "Unser Job in der Altenpflege war schon gut und wir haben ihn gerne gemacht. Aber es war Zeit für etwas Neues."