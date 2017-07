Brand in Villacher Mehrparteienhaus: 80 FF-Männer im Einsatz

19.07.2017, 08:03 Uhr



Moped in Brand

Entdeckt wurde das Feuer von einem 17-jährigen Hausbewohner. Ihm war ein Stromausfall in seiner Wohnung aufgefallen. Als er zum Stromkasten in den Keller bzw. in die Tiefgarage ging, schlugen ihm bereits dicke Rauchschwaden entgegen. Ein Moped, das neben der Tür abgestellt war, stand im Vollbrand.

Großeinsatz

Ermittlungen laufen

Den FF Zauchen, Landskron, Gratschach, Goritschach, Gödersdorf und der Hauptfeuerwache Villach gelang es mit rund 80 Mann und mit schwerem Atemschutz, in die Tiefgarage einzudringen und den Brand zu löschen. Ein 49-jähriger Techniker, der angab, dass er den Brand ebenfalls bemerkt hatte und Löschversuche unternahm, erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das LKH Villach gebracht.Vom Einsatzleiter der Feuerwehr wurde die völlig verruste Garage gesperrt. Die Brandermittlungen laufen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.