DAMPFGAREN, ABER RICHTIG!

10.05.2017, 00:01 Uhr

SCHONEND KOCHEN - GESUND ERNÄHREN

Dampfgaren zählt zu den ältesten bekannten Kochmethodenund ist mittlerweile zum Trend in der privaten Küche geworden.Ohne Zugabe von Fett oder Öl bleiben wertvolle Vitamine,Mineralstoffe und Aromen nahezu vollständig erhalten. Gleichzeitigkann man sparsamer mit Salz und Gewürzen umgehen.Mit einem Kombi-Dampfgarer lassen sich mehrere Gänge zeitsparendgleichzeitig herstellen - problemlos ohne Anbrennen,Überkochen oder Verkleben.Beim Menügaren sind unterschiedliche Garzeiten programmierbar.

° Achten Sie darauf, dass sich Ihr Dampfgarer in der Näheder Spüle befindet (Restwasser- Entleerung).° Geben Sie das Gargut immer kalt und gefrorenes Gemüseohne Auftauen in den Dampfgarer.° Legen Sie Dörrgemüse vor dem Dampfgaren immer in Wasser ein.° Mit Lochschale oder Siebeinsatz vermeiden Sie den Kontaktvon Gargut und Fond.° Bei gleichzeitigem Dampfgaren verwenden Sie gleich dasServiergeschirr. Den Fond schütten Sie vor dem Servierenab.Podlanig 9, A-9620 HermagorTel: +43 / 4282 / 2268-0Fax: +43 / 4282 / 2758info@gailtalmoebel.at