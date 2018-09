Der Kaffee zur Zigarette, nun auch in Trafiken

07.09.2018, 06:00 Uhr

Heißgetränke als Ware in Trafiken. Ein Thema, das interessiert.

BEZIRK VILLACH (bm). Die Zigarette zum Kaffee, ein Klassiker, der mit 1. September in unseren Trafiken eine ganz neue Bedeutung bekommen haben könnte. Denn nunmehr darf in Trafiken neben Tabakwaren und Magazinen auch Kaffee zum Mitnehmen verkauft werden.Die Monopolverwaltung hat Heißgetränke in den Nebenartikelkatalog aufgenommen. Entscheidend hierbei ist, dass es wirklich nur Kaffee zum Mitnehmen ist. „Es heißt ja Coffee to Go, nicht Coffee to Stay“, erklärt der Gremialobmann der Trafikanten, Harald Pichler. Stehtische seien daher untersagt, so Pichler.

Ärger in der Gastro

Kritisch betrachtet wird diese Neuerung von der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Obmann Stefan Sternad erklärt: "Mit den Gastronomie-Fachverbänden wurde vorab nicht über diese Neuerung gesprochen, wir wurden nicht eingebunden.“ Ebner und viele Gastronomen befürchten einen Umsatz-Einsturz durch die neue „Konkurrenz“, vor allem bei Kleinbetrieben. Er verstehe zwar, dass Trafikanten neue Umsatzzugänge bräuchten, aber den Ansatz der „Kannibalisierung“ beäugt er kritisch. „Es gibt auch Betriebe, denen jeder Kaffee wehtut, der ihnen weggenommen wird.“Den Aufschrei der Gastronomie versteht Pichler nicht. „Es ist ein Sturm im Wasserglas. Die neue Regelung betrifft die Gastronomie gar nicht, weil hier eher die „Kaffee zum Mitnehmen“-Klientel bedient wird.“ Laut Pichler würde die Änderung in der Gastronomie lediglich in der „zweiten oder dritten Kommastelle spürbar sein.“ Auch Gastronom Christian Pasterk vom Café Latte in Villach sieht das locker: „Soll jeder verkaufen, was er will, die bessere Qualität wird sich durchsetzen.“Fest steht, dass es den Trafikanten offensteht, ob sie „Coffee to Go“ anbieten oder eben nicht. Und wie der WOCHE Villach Rundruf zeigt, haben das auch (noch) nicht alle vor.