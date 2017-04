Diese Tipps der Polizei helfen gegen Fahrraddiebstahl

19.04.2017, 17:03 Uhr

Diebstahl aus dem Keller



Was auffällt: Sind auf den Straßen kaum wertvolle Räder zu ergattern, häufen sich die Einbrüche in Keller von Mehrparteienhäuser. Aus diesen, meist schlecht gesicherten Kellerboxen, werden hochpreisige Fahrräder gestohlen.

Fahrradpass



* Achten Sie darauf, dass die Zugänge zu den Kellerboxen in Mehrparteienhäusern immer versperrt sind.* Sichern Sie zusätzlich Ihre Kellerbox.* Machen Sie die Kellerbox Blickdicht.* Auch in der Kellerbox sollte das Fahrrad mittels Bügelschlössern oder Panzerkabelschlösser versperrt abgestellt sein.* Nach Möglichkeit die Räder zusätzlich auch an fix verankerte Gegenstände anketten.* Das Fahrrad immer versperrt abstellen.* Rahmen zusammen mit Vorder- und Hinterrad mittels Spiralkabel sichern.* Wenn möglich, zusätzlich an fixe Gegenstände sperren* Fahrräder beim Transport mit dem Fahrradträger verbinden* Teure Zusatzausrüstung sollte immer abgenommen werden* Für den Fall des Falles Rahmennummer und eine Kurzbeschreibung des Rades in einem Fahrradpass notieren.Der Fahrradpass ist auf der Homepage des Bundesministeriums für Inneres hier downloadbar und liegt in allen Polizeidienststellen zur freien Entnahme auf.