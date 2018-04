Ein Abend wie aus 1001 Nacht im Falkensteiner Schlosshotel Velden

23.04.2018, 18:05 Uhr

Unter dem Motto "Küchenspiele & Kulinarisches, Geschichten aus 1001 Nacht" steht im Falkensteiner Schlosshotel Velden Exotisches am Menü.

Etwas "Besonderes"

VELDEN (aw). Zum zweiten Mal finden die See.Ess.Spiele rund um den Wörthersee statt. Und zum zweiten Mal ist auch Andreas Block dabei. Wieder bekocht er die Gäste im Falkensteiner Schlosshotel Velden. Dieses Jahr als "Spielleiter"."Das ist schon etwas Besonderes. Vor allem die Vielfalt der Gerichte, die wir zubereiten. Und die Menschen, mit denen man in Kontakt tritt", erzählt Block. So hätte der Executive-Chef des Schlosshotels bereits im letzten Jahr nachhaltige Bekanntschaften geschlossen, "mit einigen stehe ich in regelmäßigem Kontakt. Das freut mich natürlich und ist fachlich und persönlich eine Bereicherung."

Viele kreative Hände

Am Menüplan: Exotisches

Nachhaltiger Bezug

Rund 200 Gäste

Auch 2018 werden die Gäste des Schlosshofes von einer regelrechten Schar an kreativen Händen kulinarisch verwöhnt werden. Gleich 12 Gastköche aus ganz Kärnten und darüber hinaus werden sich einbringen. "Ihre Kreationen fertigen sie im eigenen Restaurant und bringen sie zu uns", erklärt Block die logistische Meisterleitung.Kredenzt wird heuer "Exotisches", wie das Motto "Küchenspiele & Kulinarisches – Geschichten aus 1.001 Nacht" erahnen lässt. "Es wird exotische Gewürze, ungewohnte Geschmackserlebnisse aus allen Bereichen der Küche geben", verrät Block.Die Entscheidung zum "Orientalischen" sei "gemeinsam" gefallen, erzählt Block, den das Thema persönlich aber "besonders freut". "Immerhin habe ich einige Jahre lang in Dubai gearbeitet."Trotz der exotischen Note pflegt der Koch einen äußerst regionalen Bezug zu den verwendeten Produkten. "Wir sind zum Glück in der Lage, vieles aus der Region zu beziehen. Das wissen wir sehr zu schätzen und pflegen diese Beziehungen auch."Erwartet werden rund 200 Gäste, "das wäre die Größenordnung vom letzten Jahr", sagt Marketing Managerin Verena Kolanda und betont mit einem Augenzwinkern: "Und auch wenn die Gerüchte anderes behaupten, wir sind noch nicht ausgebucht."