Einigung im "Schifffahrts-Krieg"

02.05.2018, 06:00 Uhr

Wie die WOCHE berichtete, bekämpften sich zwei Unternehmen vor Gericht.

STOCKENBOI. Wird eine Einigung erzielt, ist das im Regelfall eine positive Nachricht. Und so auch hier. Es geht um den Konflikt zweier Schifffahrtsgesellschaften am Weißensee. War im letzten Jahr noch von einem "Schifffahrts-Krieg" zwischen Müller und Winkler die Rede, scheint es nun zu einer Einigung gekommen zu sein. "Die Verunsicherung der Gäste, die die ganze Saison 2017 andauerte, ist damit hoffentlich vorbei", wird der WOCHE erleichtert kundgetan.Anstoß des Konflikts waren die Nutzungsrechte der Anlegestelle Dolomitenblick in Stockenboi, die einzige Zu- und Aufstiegsstelle am Ostufer. In der Hand von Christian Müller, durften diese die Winkler Schiffe nach einem Gerichtsbescheid nicht mehr anfahren. Müller begründete den Schritt mit den für ihn nachteiligen Fahrplänen des Mitbewerbers.Nun aber einigte man sich auf einen Fahrplan. Damit sei für beide "eine positive Lösung erzielt worden", heißt es.