Er schreibt über die ‚Löwen‘

20.09.2018, 16:09 Uhr

Am 20. September liest Michael Weger aus seinem Werk "Die Wiederauferstehung der Löwen".

VILLACH (bm). Neben seiner Arbeit als Intendant der neuenbuehnevillach ist Michael Weger auch Regisseur, Schauspieler, Emotionstrainer und Autor. Sein neuester Roman, „Die Wiederauferstehung der Löwen“, ist seit Freitag im Handel. Es ist sein dritter Roman, und das siebte Buch insgesamt.Das Schreiben ist nicht erst jetzt gekommen, es war seit jeher sein Berufswunsch gewesen. „Zwischen 16 und 19 hab ich gedacht, ich werde Schriftsteller. Nachdem ich dann aber eine Geschichte geschrieben hatte, habe ich diesen Wunsch vorerst auf Eis gelegt, um mehr Lebenserfahrung zu sammeln.“Denn Michael Weger war der Ansicht, dass, wenn man nichts erlebt hätte, man nichts hätte, worüber man schreiben könne. Sein Weg führte ihn dann zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Seinen Namen, „Weger“, hat er übrigens aus besagter Geschichte für sich übernommen.Eine erneute Annäherung zum Schreiben fand 1998 statt, als er seinen ersten Ratgeber verfasst hatte. Es folgten zwei weitere Ratgeber, die sich mit dem Thema Emotionstraining beschäftigen. Die Beschäftigung mit dem Aufbau der neuenbuehnevillach sorgte dann für eine Zäsur seiner schriftstellerischen Arbeit. Erst 2014 wagte sich der 1966 geborene Kärntner ein weiteres Mal ans Schreiben. Dieses Mal jedoch sollte es die Belletristik sein, und so entstanden drei Romane sowie ein weiterer Ratgeber, „Die Heilkraft der Gefühle“.

Bei der Frage nach der Herkunft seiner Inspiration muss er schmunzeln und kommt auf Stephen King zu sprechen: „Es gibt ein Buch, in welchem King über das Schreiben schreibt, und darin sagt er richtigerweise, dass der Stoff sich den Autor aussucht, und nicht umgekehrt. Und so ist es auch.“Er hätte so viele Ideen, dass er ein Jahrzehnt lang jedes Jahr einen Roman schreiben könnte. Viele Plots seien schon fertig ausgedacht bzw. geschrieben. „Die Inspiration kommt, wie bei vermutlich allen Autoren, aus der Gegenwart, aus dem Alltag, aus Anliegen, aus Themen, an die man glaubt. Aus der Liebe zu einem Stoff, der einen dann nicht mehr loslässt.“Im Roman geht es um eine greise Künstlerin und deren im Rollstuhl befindlichen Enkelsohn, die nicht nur geografisch voneinander entfernt sind. Nach gleichzeitigen Nahtoderfahrungen bekommen sie den Auftrag, einander zu finden und sich miteinander zu arrangieren. Dazu verbringen sie einen Sommer in einem Haus im Süden Italiens. Beide lernen im Laufe der Geschichte, den Weg zurück ins Leben zu finden.„Die Wiederauferstehung der Löwen“ ist seit demüberall erhältlich. Erschienen ist der Roman beim Sheema Medien-Verlag. Diefindet am, um 20 Uhr im Kulturraum im Dinzlschloss statt. Neben einer Darbietung einiger Auszüge aus dem Roman wird Michael Wegers Frauden Abend musikalisch begleiten.