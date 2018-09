23.09.2018, 21:54 Uhr

Erneut Dachbewuchs an der Evangelischen Kirche

Kleines Bäumchen

Erst im Frühjahr war der Bewuchs an der Evangelischen Kirche im Stadtpark entfernt worden. Als ich gestern zum Kirchturm hochsah, fiel mir auf dass das *Bäumchen* erneut zu sehen und auch schon wieder mit freiem Auge sichtbar ist.Kleines Bäumchen bist Du wieder daging Dein Abschied uns so nahdass Du erneut Dich ausgestreckthoch da oben am Turm ganz keck.

Siehst uns von da oben zuwie wir vorbei hasten ohne Ruhlässt Dich nicht von dort vertreibenmochtest lieber doch noch bleiben.Wolltest wohl nicht von uns gehnlieber hoch am Gipfel oben stehnwo jeder kann von weitem sehendein Blätterkleid im Winde wehen...Helga Amhs