Eröfnung Dorfmuseum Finkenstein am 01. Mai 2018

Ortsverschönerungsverein Finkenstein aktivAm 01. Mai wurde auch heuer mit einer Messe die Saison am und um den Kanzianiberg eröffnet. Die Mitglieder vom Ortsverschönerungsverein Finkenstein aktiv begrüssten im Anschluss zum Museumsfest mit Musik und Grillspezialitäten zahlreiche Einheimische und ihre Besucher auf dem Platz zwischen der Messner-Keusche und dem neu gestalteten Dorfmuseum. Mit Helmut Unterweger, gibt es jetzt einen Museumswart. Ab sofort gibt er den Besuchern Auskunft über die liebevoll zusammengetragenen Exponate, erzählt aus dem Leben der Menschen um und auf dem Kanzianiberg.Ob auf dem Familien-Erlebnis- und Gesundheitsweg oder den Pfaden, die vom Wegbetreuer Karl Nadrag neu beschildert und gerichtet wurden - jeder Erholungssuchende findet hier seinen Ort für Aktivität, Erholung und Entspannung. Die Kneippstationen sind einsatzbereit und erfrischen mit Quellwasser, melden unsere Anlagenwarte Renate Grigg und Gerald Hinterecker. Das Mühlrad der Miniatur-Dorfmühle, 2013 im Maßstab von 1:20 von Johann Nadrag und Helfern erbaut, erhielt einen neuen Zulauf. Ein neuer Wanderweg führt von der Schönen Aussicht zur Magdalenenquelle. In Kürze, so berichtete Alarich Warmuth, werden die Besucher auf einer Info-Tafel, erarbeitet von Schülern der Neuen Mittelschule Finken-stein mit finanzieller Unterstützung der Marktgemeinde Finkenstein, am Erlebnisweg etwas über die Tradition der Holzkohlegewinnung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts am Kanzianiberg erfahren.Auch wissenswert ist die Tatsache, dass es am Büsserweg zwischen dem Dorfmuseum und der Kirche am Kanzianiberg noch eine Auszugs-Keusche, in welcher die Familie Muschet noch bis vor ca. 80 Jahren wohnte, gegeben hat und auch im neuen Buch „Der Kanzianiberg“ von der Autorin Ingrid Kaiser-Kaplaner beschrieben ist. Dieses Buch ist ab sofort im Dorfmuseum, im Gasthof Feichter, im Touristikbüro Faak am See und in allen Buchhandlungen erhältlich.Übrigens: Der Klettergarten ist ebenfalls gerichtet und erwartet die Besucher mit einem neuen Programm.Bleiben Sie schön neugierig - der Kanzianiberg ist immer für Überraschungen gut!Hans-Jörg BurskiBesuch Dorfmuseum über:Museumswart Helmut Unterweger unter der Handynummer +43 6603 144 138oder Touristikbüro Faak am See unter der Telefonnummer +43 4254 2110