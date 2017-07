24.07.2017, 23:12 Uhr

Falsche Identität

Der 26-Jährige wurde aus der Flüchtlingsunterkunft weggewiesen und in einer anderen Betreuungseinrichtung untergebracht. Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass sich der Mann unter falscher Identität in Kärnten aufhält. Er hatte angegeben, Syrer zu sein, in Wahrheit ist er aber türkischer Staatsbürger. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.