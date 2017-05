08.05.2017, 18:23 Uhr

ORF-Brachialkomiker Peter Klien kommt für einen Kabarettabend nach Villach. Die WOCHE sprach mit ihm über Momente für die Ewigkeit und die Grenzen des Humors.

VILLACH. Er ist als Außenreporter der Stermann&Grissemann-Show „Willkommen Österreich“ im ORF das, was man eine echte „Pippn" nennt. Mit (für österreichische Verhältnisse) extrem respektlosen Fragen an Spitzenpolitiker hat sich der Kabarettist Peter Klien (46) rasch einen Namen gemacht. Nun kommt er für einen Auftritt nach Villach: diesen Samstag, ab 19 Uhr, im Kulturhofkeller.So lange die Kamera läuft, bin ich in Sicherheit. Aber für eine Watschen wäre ich eigentlich dankbar, denn die würde die Reichweite unserer Beiträge deutlich steigern.

Na ja, schauen wir einmal. Aber das wäre natürlich schon ein Moment für die Ewigkeit.Na ja, als ich einen Offizier am Heldenplatz befragt habe und der nach der Militärstreife gerufen hat, war ich mir nicht mehr sicher, wie das jetzt ausgeht. Ich wusste nicht, dass dies einer der ranghöchsten Soldaten der Republik war.Grundsätzlich gilt: Ich scheiße mich nichts. Und ich denke auch, man kann als Humorist alles tun. Aber mein Ziel ist ja nicht, die Interviewpartner zu zerstören. Ich frage also ohnehin dosiert. Und wenn Sie mich nach Grenzen fragen: Ich möchte die Mächtigen angreifen. Nach unten zu treten, wäre mir zu billig.Ich war schon jahrelang als Gagschreiber bei der Sendung. Und im Raum Wien kannte mich das kabarettinteressierte Publikum schon. In den Bundesländern hatte ich hingegen kaum Auftritte, daher das Bekanntheits-Defizit.Klassisches Kabarett. Ich stehe auf der Bühne und rede. Über Fußball, Politik – und über die griechische Mythologie.Ich habe Altgriechisch studiert – eine superspannende Sprache! Und ich unterrichte auch noch Griechisch für Philosophen an der Universität Wien.Peter Klien, Lisa Eckhart und die Gebrüder Moped treten am Samstag (13. Mai) ab 19 Uhr im Kulturhofkeller in Villach auf.