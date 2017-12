Gemeinsam Lesen

27.12.2017, 01:00 Uhr

Neues Projekt sucht Vorleser

KÄRNTEN. Für das Projekt werden mindestens 1000 begeisterte VorleserInnen gesucht. Mitmachen können Erwachsene ebenso wie lesebegeisterte Jugendliche und Kinder. Das spannende am Projekt: Die Orte an denen die Lesungen am 15.März 2018 stattfinden, sind frei wählbar, ob zuhause oder Spielplätzen, in Kindergärten oder Schulen, Gemeindesälen, oder Krankenhäusern. Sollte sich keine geeignete Location finden lassen, unterstützt die Website des Österreichischen Vorlesetags auch die Suche nach dem richtigen Ort für die geplante Lesung. Wer den Österreichischen Vorlesetag aktiv unterstützen möchte, kann sich ab sofort unter www.vorlesetag.eu/dabei-sein/ anmelden. Als Dankeschön für den Einsatz erhalten alle VorleserInnen ein eigens gestaltetes Vorlesebuch.