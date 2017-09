29.09.2017, 18:49 Uhr

Also fuhr ich mit der Gerlitzenbahn auf die Gerlitzen.Am Gipfel dichter Nebel und ein paar Schneereste. Aber die Pistenraupen stehen schon bereit.Die Steinsäulen Richtung Feuerberg erinnern an die Steintürme im Himalaya.Querfeldein ging es Richtung Arriach. Im Wald kam ich an einem kleinen Teich.Eierschwammerln gab es noch sehr viele, aber die Pilzsammelsaison endet morgen.