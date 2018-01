Hypochonder, Vereinsmeier und Stimmungsgabeln

08.01.2018, 22:22 Uhr

Villach : Kulturhaus Maria Gail |

Maria Gailer Faschingsnarren stehen in den Startlöchern

Wenn Männer im besten Alter in sexy Outfits über die Bühne tanzen, ein Hypochonder seine neue Sekretärin zum Essen einlädt und ein biederes Ehepaar bei einem drittklassigen Werbekanal einen sprachgesteuerten Roboter bestellt, dann ist in Maria Gail der Fasching in vollem Gang.Auch in diesem Jahr hat sich das Team des Kulturspektrums Maria Gail rund um Obmann, Präsidentinund Kanzlereiniges einfallen lassen, um den Besuchern einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend zu präsentieren. Rund vier Stunden lang gibt es in 17 Nummern ein buntes und abwechslungsreiches Programm mit Prangerreden, Sketches sowie Musik-, Tanz- und Showeinlagen.So werden die lokalen Größen von Maria Gail und Umgebung von den „Vereinsmeiern“ liebevoll auf die Schaufel genommen. Das seit vielen Jahren umjubelte „Männerballett“ hat sich unter der fachkundigen Leitung von Vizeobfraumit einer eindrucksvollen Choreographie monatelang auf diese Faschingssaison vorbereitet. Ein weiteres Highlight ist die traditionelle Faschingsansprache von „Dr. MedVet“und der schräge Dialog zweier Damen in einem Wellnesshotel wird ebenfalls für Lachsalven sorgen. Zu den vielen musikalischen Höhepunkten gehören ferner die neuformierten „Stimmungsgabeln“.Die vom Publikum und selbstverständlich allen Akteuren bereits sehnlichst erwartete Premiere ist am 12. Jänner 2018. Insgesamt gibt es 2018 10 Sitzungen.

Restkarten sind unter ksmg-karten@utanet.at oder der Hotline 0676 473 68 70 erhältlich.Freitag, 12. Jänner 2018 (Premiere)Samstag, 13. Jänner 2018Freitag 19. Jänner 2018Samstag 20. Jänner 2018Freitag, 26. Jänner 2018Samstag, 27. Jänner 2018Freitag, 2. Februar 2018Samstag, 3. Februar 2018Freitag, 9. Februar 2018Montag, 12. Februar 2018Beginn jeweils 20.00.Kulturhaus Maria Gail, Abstimmungsstrasse 124, 9500 Villach„Ich halte nichts von diesen Vegetariern – Fleisch essen wollen sie keines, aber ins Gras beißen auch nicht.“„Der Hansi fragte mich, ob ich männliche oder weibliche Erdäpfel will“.- „Was ist der Unterschied?“- „Bei den weiblichen musst du den Sack extra zahlen“.„Mei Nachbar hat seine Alte als Vogelscheuche in seinen Garten gestellt“.- „Und, hat’s funktioniert?“- „Ja, die Viecher haben so an Schock bekommen dass sie die Kirschen vom Sommer zurück gebracht haben“.„Iwan, wie ist heute der Verkehr?“- „Du haben wahrscheinlich heute keinen Verkehr…“