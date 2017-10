Ihr Auftritt, bitteschön!

03.10.2017, 19:00 Uhr

Der erfolgreiche Eventmanager Harald Wieser bietet nun ein Seminar an. Die WOCHE verlost einen Platz.

Ohne Lampenfieber

VILLACH (aju). Harald Wieser kennt man in ganz Kärnten. Er organisiert und moderiert zahlreiche Veranstaltungen.Nun bietet er in Villach ein Seminar an, Titel "Ihr Auftritt, bitte!" Mit einer Teilnahme am WOCHE-Gewinnspiel können Sie einen Seminar-Platz gewinnen. Alle Teilnehmer erwartet ein Abend, in dem Eventmanager Harald Wieser und Trainierin Gertrud Reiterer-Remeny ihre Erfahrungen teilen. "Es ist unglaublich, wie man von so einem Seminar profitiert. Wir wollen vor allem am souveränen Auftritt ohne Lampenfieber arbeiten", sagt Wieser.

Moderator und Organisator

Bedürfnisse der Menschen

Teilnahme am Gewinnspiel

Er selbst ist zufällig Moderator geworden: "Bei einem Snowboardrennen in der Schweiz wurde ein Sprecher benötigt. Es war ein großer Erfolg und ich bekam gleich ein Jobangebot." Damals war er noch als Verkäufer angestellt: "Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal auf der Bühne stehen kann." Zur Moderation kam dann bald schnell die Organisation von Veranstaltungen dazu – heute sein Kerngeschäft.Den Spaß sieht man Wieser aber bei seiner Arbeit als Moderator an. Er hat stets einen witzigen Spruch auf den Lippen und findet für jede Situation die richtigen Worte. "Aber ich kann natürlich auch ernst sein. Harald Wieser gibt es auch im Anzug", sagt er.Ein wenig seiner Erfahrung möchte er in seinem Seminar weitergeben. "Im Mittelpunkt stehen immer die Bedürfnisse der Menschen. Wer hier sensibel ist, wird Erfolg haben. Deshalb sehe ich positiv in die Zukunft. Alles verändert sich und es entstehen wieder neue Chancen."Um am Gewinnspiel teilzunehmen müssen Sie nur eine E-Mail an harald.wieser@gmail.com senden und folgende Frage beantworten: Warum möchten Sie an diesem Seminar teilnehmen?Termin: 20. Oktober, 17.00 bis 21.00 UhrOrt: WIFI Villach