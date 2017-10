„Ist mein Kind schulreif?“

Villach : Waldorfschule |

Was bedeutet „Schulbereitschaft“? Wie gestaltet sich die Umbruchphase von Spiel und Arbeit im Kindergarten zum Lernen in der Schule? Was bietet die Waldorfschule als Lern- und Entwicklungsraum für das Kind?

Überall stellt sich die Frage nach guten Übergängen.

Beim offenen Elternabend am 24. Oktober wird ein lebendiges Bild der waldorfpädagogischen Grundlagen gezeichnet und allen mitgebrachten Fragen reichlich Platz gegeben. Der Informationsabend richtet sich im Besonderen an Eltern, deren Kinder 2018 schulreif werden, sowie an alle, die sich für das Bildungskonzept der Waldorfpädagogik interessieren.

Ort: Veranstaltungssaal von Waldorf Villach, Mühlenweg 29



Termin: Dienstag, 24. Oktober 2017, 19.30 Uhr