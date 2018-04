Jung, frisch, flockig: Klassik neu interpretiert

28.04.2018, 20:04 Uhr

Wenn im Frühsommer freche Klänge den Parksalon im Warmbaderhof erfüllen, ist es wieder so weit: Promusica carinthia ist am Werk! Bei seinem Musikfestival „Klassik neu interpretiert“ sorgen hochkarätige Vollblutmusiker dafür, dass dem Publikum drei Tage lang das Herz aufgeht. 

Es sind klassische Werke und völlig neue Interpretationen von klassischen Werken mit Ausflügen in unterschiedliche Genres wie zum Beispiel Jazz oder Tango Nuevo, die uns wohlige Schauer bescheren. Herrlich unkonventionelle musikalische Meisterwerke, die unter die Haut gehen.

Am Mittwoch, 6. Juni 2018 sind drei junge MusikerInnen eingeladen, ihre Interpretationen klassischer Werke zu präsentieren. Elias Keller, Alexsander Simic und Leona Rajakowitsch zählen zu den Aushängeschildern der Kärntner Klassiknachwuchsszene. Gemeinsam ist ihnen der Erfolg bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Für dieses Konzert treten sie erstmals gemeinsam auf einer Bühne in der Heimat auf. Sie spielen solistisch und mit Kammermusikpartnern. Und erstmals auch im Trio.Am Donnerstag, 7. Juni 2018, eröffnet das New Piano Trio: frisch, groovy, zeitgemäß, innovativ, vielseitig. Alle Kompositionen stammen von Ausnahmekomponisten und shooting star Florian Willeitner. Begeisternd, mitreißend und emotional. Gleichzeitig künstlerisch wertvoll und seriös. Die originellen Eigenkompositionen werden von drei furchtlosen Musikern in ihrer einzigartigen Art und Weise aufgeführt. Ein ehrlicher und frischer Ansatz musikalisch-stilistische Grenzen zu eliminieren.Am Freitag, 8. Juni 2018 darf man gespannt sein. Auf die erste CD des Peter Primus Frosch Quartett feat. Lukas Gabric. Im letzten Jahr als Wunsch ausgesprochen, dürfen wir uns heuer bereits auf das Endresultat freuen. Jazz vom Feinsten. Eigenkompositionen wechseln mit Arrangements der großen Jazzer. Die Musiker des Peter Primus Frosch Quartett gehören zu den erfolgreichsten Vertretern der heimischen Nachwuchs-Jazzszene.Außergewöhnlich sind nicht nur die Konzerte, außergewöhnlich ist auch der Rahmen des Festivals. Der Parksalon im Warmbaderhof eröffnet nicht nur wunderbare Ausblicke auf den Kurpark, er ermöglicht es auch, mit den Künstlern auf Tuchfühlung zu gehen. Und das in einem lockeren, ungezwungenen und doch exklusiven Ambiente. Ein Genuss, der inzwischen von Musikfreunden und Musikern aus nah und fern sehr geschätzt wird.Ein Genuss für alle Musikfreunde und für solche, die es noch werden möchten.www.promusica-carinthia.org