Jungfriseur überzeugte Jury bei Wettbewerb

20.04.2017, 19:19 Uhr

Andrea D´Arelli gewann den Landeslehrlingswettbewerb der Friseure im 2. Lehrjahr.

Cooler Beruf

VILLACH. Durch Zufall kam Andrea zum Friseurberuf. „Mein Vater war Barbier und ich begleitete ihn oft zu Terminen. Als er einmal ausfiel, griff ich zu Schere und Kamm und fand Gefallen daran“, sagt der gebürtige Italiener.Die Lehrstelle bei Gottfried Wagner im Salon Wagner für Haare im Atrio war schnell gefunden. Den Kunden gefällt es, wie und dass der junge Mann im Salonarbeitet. „Ich sehe den Beruf des Friseurs als anspruchsvolle und coole Aufgabe. Man hat viel Kontakt zu Menschen und darf seine Kreativität ausleben“, sagt Andrea. Inspiration findet er beim Ansehen von Barbiervideosim Internet. Für die Zukunft könnte sich Andrea auch vorstellen, einen eigenen Barbershop in Villach zu eröffnen.

Lehrlingsausbildung

Marlies Kleinberger, Tochter von Gottfried Wagner und Salonleitung, sieht wie ihr Vater in der Lehrlingsausbildung den Glauben an die Jugend und denBeruf des Friseurs sowie die Sicherung der Qualität in der Ausübung des Berufes. „Wir bilden derzeit fünf Lehrlinge aus und ja, es ist aufwendig, doch das gesamte Team gibt den Raum und die Zeit dafür. Uns ist es wichtig, dass Lehrlinge gerne bei uns sind, selbst Hand anlegen dürfen und Spaß am Berufhaben“, sagt Kleinberger. „Die Jugend bringt auch immer frischen Wind und neue Ideen. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie zu leiten und zu begleiten.Solche Momente sind dann der Lohn für die Mühe!“