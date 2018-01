Katholikenzahl schrumpft am Land stärker als in der Stadt

15.01.2018, 16:20 Uhr

Auch Evangelen rückläufig

Weg zurück zur Kirche

Die Evangelische Kirche ist mit rund 7.000 Kirchenmitgliedern die zweitgrößte Gruppe in Villach, aber auch hier sind sinkende Zahlen messbar. Im Gegensatz dazu ist der Anteil der muslimischen Bevölkerung auf rund 8 Prozent gestiegen. Hält der Trend an, könnte es bald mehr muslimische Bürger in Villach geben als evangelische.Die Menschen wieder zurück ins Gotteshaus zu führen, das sei aktuell die Aufgabe der Kirche, so Olip, der betont: "Die Kirche hat vieles selbst zu verantworten." Mit kleinen Dingen versuche er, die Schäfchen zurückzugewinnen. "Wie Kinder wieder stärker in die Kirche zu integrieren." Doch auch die Gottesdienstfeier selbst habe an Bedeutung verloren, meint Olip. "Die Menschen verstehen den Sinn nicht mehr. Wir müssen kurz, mittel und langfristige Überzeugungsarbeit leisten."