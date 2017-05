KOLUMNE: Liebeserklärung an den Montag

05.05.2017, 17:07 Uhr

Sie kennen das: Wenn einem etwa an einem Donnerstag das Kaffeehäferl beim Frühstück umfällt und man sich umziehen muss, weil das Hemd getränkt ist? Haha, mein Gott, bin ich heute schusselig. Schwamm drüber. Passiert dasselbe an einem Montag: Drama Ende nie! Depressionen und Weltverschwörung beinahe unvermeidbare Konsequenzen.Dabei sind Montage super. Ich liebe sie. Warum? Weil man absolut nichts von ihnen erwartet. Und weil – ja weil komischerweise die Welt dann doch nicht untergeht und es völlig überraschend wieder Dienstag wird. Und zwar JE.DE WO.CHE!Daher können wir von Montagen zumindest zweierlei lernen: Erstens, dass alles halb so schlimm ist und es immer irgendwie weitergeht. Und zweitens, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, unterschätzt zu werden. So kann man leichter positiv überraschen. Denken Sie darüber nach, ehe Sie wieder einen unschuldigen Montag verfluchen!