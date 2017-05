KunstRAUM Obervellach: personelle Neuerungen

02.05.2017, 09:12 Uhr

Im Rahmen seines Jahresrückblickes berichtete Max Lesnik, dass der KunstRAUM Obervellach seit seiner Gründung bei seinen Veranstaltungen mehr als 2600 Besucher begrüßen durfte. Ferner wurden über den Mölltaler Kunsttempel bisher rund 260 Medienberichte (TV, Radio, Print) publiziert.Für die Zukunft seien, so erläuterte die künstlerische Leiterin, Edith Lesnik, verstärkt internationale Kooperationen mit den Partnerstädten von Obervellach geplant, die Willi Pacher forcieren wird. Als erstes konkretes Ergebnis wird es im Juni in Freising eine Ausstellung mit Werken von Edith Lesnik geben.Ein absolutes Highlight des K.R.O. wird in Zusammenarbeit mit dem internationalen Museum für phantastische Kunst ab 26. November 2017 die Ausstellung "phantastischer Realismus". Dabei werden Werke von Ernst Fuchs und einigen anderen zeitgenössischen Spitzenkünstlerin zu bewundern sein.