"Natur erleben" im Naturpark Dobratsch

24.04.2018, 18:00 Uhr

Nach Rekord-Winter geht's nun in die Sommersaison

BEZIRK VILLACH (aw). Näher an die Natur, ist das Motto im Naturpark Dobratsch. Gestärkt von einem "Rekord-Winter" gehe man in ein aktives Sommerprogramm. Im Fokus steht u.a. die "Ranger-Initiative", die Gäste und Einheimischen näher zur Natur bringen soll, wie Vize-Bgm. und Naturparkreferentin Petra Oberrauner erklärt. "Mit unserer Ranger vor Ort-Initiative bieten wir Vitalisierung als Ergänzung zur Digitalisierung und möchten Gäste und Einheimische, die unseren Naturpark besuchen, persönlich und fachkundig betreuen."Zudem sei es ihr, als Kindergartenreferentin der Stadt, ein besonderes Anliegen, dass Kinder trotz wachsender Digitalisierung die Natur "erleben".Und das in einem respektvollen Maß, wie Oberrauner betont. "Unsere Ranger möchte den Gästen neben all der Schönheit der Natur auch das richtige Verhalten näher bringen." Dazu gehöre die nötige Ruhe der Wild- und Weichtiere zu respektieren, keinen Müll zu hinterlassen sowie sich an das Weggebot zu halten.

Rekord-Winter

Naturpark-Gemeinden

Der Naturpark Bus

Ausgebucht im Rekord-Winter – in Summe betreuten die Ranger über 2.150 Gäste und Schüler – hat der Naturpark Dobratsch auch im Sommer einiges zu bieten, wie Geschäftsführer Robert Heuberger betont.Im Programm stünden wieder Almbauern, die Villacher Alpenstraße – entlang derer es viel zu entdecken gebe – oder etwa der Tag der Artenvielfalt. Auch der beliebte Wanderherbst lädt Einheimische und Gäste ein, den Naturpark zu erleben.Auch Erich Kessler, Bgm. Arnoldstein freut sich eine "Naturparkgemeinde zu sein". "Der Wanderherbst wurde im vorigen Jahr gut aufgenommen". Und auch Christian Hecher, Bgm. Bad Bleiberg, weiß um die Bedeutung der Naturparks. "Der Tag der Artenvielfalt wird einer der Höhepunkte unseres Schulprogramms."Auch heuer wird der Naturpark Bus auf den Dobratsch angeboten. Von 2. Juni bis 13. Oktober. Damit schafft die Tourismusregion Villach nicht nur den Anschluss von Ossiacher und Faaker See, sondern verlängert die Saison um fast 2 Monate.