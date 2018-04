Neue Wohnungen und großer Kinderspielplatz

20.04.2018, 12:29 Uhr

Bis zum Dezember werden im Bereich Heidenfeldstraße-Aufeldgasse 116 neue Wohnungen bezugsfertig sein.

Von XXXLutz Gruppe

VILLACH. Eine Aufwertung erfährt derzeit der Villacher Stadtteil Auen. Im Bereich Heidenfeldstraße-Aufeldgasse werden derzeit 116 neue Wohnungen errichtet.Bis Dezember sollen sie bezugsfertig sein.Das Großprojekt wird von der WSF Privatstiftung umgesetzt, die zur XXXLutz- Gruppe gehört. Es zählt zu den großen aktuellen Wohnvorhaben in Villach und freut Bgm. Günther Albel: „Es spricht für die Attraktivität des Standortes Villach, wenn ein Big Player hier investiert.“

Zu zwei Drittel vergeben

Neue Wege beim Spielplatz

Und das Investment zahlt sich aus, wie WSF-Vorstand Mag. Christian Mitterhauser sagt: „Die Einheiten werden zwischen 45 und 86 Quadratmeter groß sein – und sie sind bereits zu zwei Drittel fix vergeben.“Um das Umfeld der drei Gebäude mit je vier Stockwerken auch für alle Villacher Kinder möglichst freundlich zu gestalten, geht die Stadt Villach neue Wege: sie errichtet in Kooperation mit der WSF Privatstiftung eine Kinderbegegnungszone. Dafür hat der Bauträger der Stadt eine Fläche von 900 Quadratmetern zur Verfügung gestellt. Die zuständige Referentin Vize -Bgm. Petra Oberrauner erklärt die Vorgehensweise: „Unser Stadtgarten wird umgehend mit der Detail-Planung beginnen und die Errichtung der Spielgeräte in die Wege leiten.“Die WSF Privatstiftung beteiligt sich mit 10.000 Euro an der Beschaffung der Geräte. Oberrauner freut sich, dass aus dieser Zusammenarbeit ein Spielplatz entsteht, der nicht nur für die neue Wohnanlage gedacht ist, sondern allen Kindern zur Verfügung stehen wird. Die Kooperation sieht vor, dass die Stadt den laufenden Betrieb übernimmt, also Pflege und Wartung des Spielplatzes. Stadtplanungs-Referent Harald Sobe begrüßt diese Zusammenarbeit mit einem privaten Bauträger: „Unsere Kooperation ist langfristig angelegt. Der Vertrag läuft über 50 Jahre.“