Ökoprämie für mehr Sicherheit auf Kärntens Straßen

04.05.2018, 06:00 Uhr

Der Kärntner Fahrzeughandel ist im Wandel. Umweltfreundliche und sichere Neufahrzeuge sind gefragt.

KÄRNTEN. Der Kärntner Fahrzeughandel verändert sich. Nicht nur emissionsarme Fahrzeuge sind gefragt, auch die Sicherheit rückt immer mehr in den Fokus, meint Hubert Aichlseder, Landesgremialobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Kärnten."Jeder dritte PKW in Kärnten ist über 13 Jahre alt. Damit einhergehend sind hohe Verbrauchs- und Emissionswerte, von der mangelhaften Sicherheitsausstattung ganz zu schweigen." So würden nicht weniger als 56 Prozent der tödlichen Unfälle gerade mit älteren Fahrzeugen passieren, warnt Aichlseder. Moderne Ausstattung wie zum Beispiel Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer, Airbags oder die Stabilität der Fahrgastzelle modernerer Fahrzeuge könnten im Falle eines Unfalls den lebensrettenden Unterschied ausmachen.

Anreizsystem gefordert

Der Landesgremialobmann fordert daher ein staatliches Anreizsystem für den Umstieg auf moderne, verbrauchs -sowie emissionsarme Fahrzeuge, analog zur Verschrottungsprämie im Jahr 2009."Ziel ist es, unsichere, alte Vehikel von der Straßen zu bekommen und gegen umweltfreundliche Pkw mit modernsten Sicherheitsstandards zu tauschen. Seitens der öffentlichen Hand kann es kein vernünftiges Argument dagegen geben, denn auch die Verschrottungsprämie war dank NoVA-Einnahmen ein gutes Geschäft für den Staat", betont Aichlseder.