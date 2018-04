Online zum Liebesglück

18.04.2018, 08:00 Uhr

Über Online-Plattformen die Liebe finden: darum geht es in dem Ratgeberbuch "Single sucht Single".

VILLACH (aju). Auf der Suche nach dem Liebesglück im Internet, darum geht es im Ratgeber-Buch des gebürtigen Villachers Helmuth Santler und seiner Autorenkollegin Elfriede Gerdenits. In Selbstversuchen begaben sich die beiden in die Welt des Online-Liebesmarktes und stellten fest: Je mehr Informationen und Hintergrundwissen Singles im Vorfeld haben, je mehr Tipps für strategisches Vorgehen beachtet werden, desto besser sind die Ergebnisse.

Perspektivenwechsel



Tipps fürs Internet



Umgang mit Werkzeug

Zur Person

"Das Außergewöhnliche an diesem Ratgeber ist, dass er von einem Mann und einer Frau geschrieben wurde und somit beide Perspektiven beinhaltet", sagt Santler. Denn genau das Hineinversetzen in die Sicht des anderen Geschlechtes sei oft der Knackpunkt. "Wir geben Tipps, was beim ersten Treffen ankommt und was nicht und Tipps, damit es überhaupt zu einem ersten Treffen kommt", erklärt Santler.Neben Tipps für das erste Treffen finden sich in dem Buch mit dem Namen "Single sucht Single" auch technische Details für die Erstellung eines Online-Profils. "Es gibt einige Tricks, wie man die Suchfilter der Online-Dating Portale für sich nutzt. Zudem wissen viele gar nicht, dass es für jeden Single zudem spezialisierte Online-Dating-Plattformen gibt", sagt Santler.Der unterhaltsame Ratgeber bietet also für jeden Single die passenden Tipps. "Im Prinzip soll das Buch klar machen, dass es sich bei diesen Dingen um Werkzeug handelt. Den Umgang mit Werkzeug kann man lernen, so auch den Umgang mit Online-Dating. Dazu muss man aber auch wissen, welches Werkzeug zu einem passt", erklärt Santler.Helmut Santler zog nach der Matura am Peraugymnasium nach Wien. Seine erste Veröffentlichung war eine Schularbeit in der Volksschule, die in einer Zeitung gedruckt wurde. Mittlerweile hat er bereits über zehn Bücher publiziert. Seine Partnerin hat er selbst 2001 über eine Online-Plattform kennengelernt.