Promusica Carinthia bietet jungen Künstler Bühne

27.04.2017, 17:13 Uhr

Der fünf Jahre junge Verein Promusica Carinthia holt Nachwuchskünstler vor den Vorhang.

Musikalische Grenzen

VILLACH (mw). Vor fünf Jahren wollten Iris Reiner und ihr Mann Michael Rajakowitsch ihren beiden musikbegeisterten Töchtern eine Bühne bieten – der Verein Promusica Carinthia war geboren.Bei Konzerten werden klassische Musik und Crossover- Projekte zum Besten gegeben. Wobei die Klassik oftmals nur noch in der Ausbildung der Künstler liegt. Die Grenzen der Klassik werden bei den musikalischen Darbietungen gerne überschritten. „Es ist für jeden Musikinteressenten etwas dabei, wir bieten eine breite und sehr bekömmliche Musik“, sagt Iris Reiner.

Neu interpretiert

Konzerttipps

Kontakt

Wie auch bei dem neu auf die Beine gestellten Musikfestival „Klassik neu interpretiert“. Ein Wochenende lang stand der Parksalon des Warmbaderhofes ganz im Zeichen der Musik. „Es war ein Ausflug in unterschiedliche Genres wie zum Beispiel Jazz oder Tango Nuevo. Sowohl Publikum als auch Musiker selbst waren von der Location und der Atmosphäre begeistert. Doch leider konnten wir nicht so viele Besucher verzeichnen wie gewünscht“, sagt Reiner. „Dabei sollten Konzertbesuche frisch, frei und aus Neugier auf die Musik passieren und etwas ganz Alltägliches werden. Daran möchten wir von Promusica arbeiten. „Denn, so Iris Reiner, Musik ist eine Kunst, die Publikum braucht.“Für neugierige Musikliebhaber und solche, die es noch werden wollen, gibt es die nächste Möglichkeit einmal reinzuhören am 28. Mai bei den „Frischen Klängen“ oder im Herbst bei „TONsPUR“.Promusica CarinthiaDreschnigstraße 25, VillachInformationen zu Veranstaltungen finden Sie unter:promusica-carinthia.orgoder auf facebook