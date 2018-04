Provisorische Brücke in Landskron steht nun

25.04.2018, 06:00 Uhr

Gemeinsam mit dem Land Kärnten errichteten die Villacher Pioniere eine Fußgängerbrücke.

Tages- und Nachtschichten

VILLACH (aw). Insgesamt 40 Stunden wurde gearbeitet, um die provisorische Fußgängerbrücke über die B83 bei Landskron in Villach zu errichten. Ein Projekt, realisiert gemeinsam von den Villacher Pionieren und dem Land Kärnten.Insgesamt 15 Pioniere, 8 Rekruten und 6 Kadersoldaten waren am Aufbau beteiligt. Gearbeitet wurde in Tages - und Nachtschichten. "Da es Hochspannungsleitungen gibt, musste der Strom natürlich abgeschaltet werden. Und das geht nur nachts", erklärt Oberstwachtmeister Michael Steinberger.

Kommando vor Ort

Aus dem Fundus

Das Kommando vor Ort hatte Oberleutnant Florian Granig, vom Land Kärnten war es Brückenmeister Reinhard Merlin. "Er war der wichtigste Mann am Platz", erklärt Steinberger.Die 50 Meter lange Fußgängerbrücke, eine "Mabey-Johnson Compact 200", entstammt dem Katastrophenlager in Villach. Sie ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt und kommt in Summe auf ein Gewicht von 65 Tonnen. Behilflich bei der Montage war ein Felbermayr Kran. "Der hievte in einem Ruck 30 Tonnen", erzählt Steinberger.Bis NovemberDie Brücke ist seit vergangener Woche für Fußgänger begehbar und wird voraussichtlich – sollten die Baumaßnahmen zeitgerecht abgeschlossen werden – bis 8. November an Ort und Stelle positioniert sein.