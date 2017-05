Rockmusik Live im Cafe "Herr Vincent", Villach

Lust auf Livemusik? “snackbar on the moon” ist das erste Album Release der Villacher Rockband wcnG – Mr. Wolf, Sir Chris, Nolte and the big G.

Wie die Band auf ihrer Homepage http://wcnG.at erwähnt, wurden sie mit der Musik der 70er und 80er sozialisiert. Das hört und spürt man auch – und das ist gut so. Ehrliche, erdige und echte Musik mit Anleihen an einige der Großen dieser Zeit, ohne aber „so wie …“ zu sein. Markante Vocals, getragen von einer spielfreudigen, aber angenehm unaufgeregten Instrumentierung (Gitarre, Saxophon, Bass, Schlagzeug) bilden eine Brücke von den Beatles über Bruce Springsteen bis ZZ-Top.Der Eintritt ist frei!