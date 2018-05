St. Jakob: Täter noch nicht ausfindig gemacht

06.05.2018, 07:55 Uhr

20-jährige wurde Donnerstag Abend in Wald überfallen. Großfahndung Freitagnacht beendet.

In Wald überfallen

ST. JAKOB/ROSENTAL. Seit Donnerstagabend wird nach zwei Männern gefahndet, die eine junge Frau überfallen haben sollen. Im Einsatz waren unter anderem Hubschrauber.Bei dem Opfer handelt es sich um eine 20-jährge Frau, die in einem Waldstück mit ihrem Hund spazieren war. Dort wurde sie von den beiden Männern überfallen. "Die Frau war spazieren, als sie auf einem Mann traf, der auf dem Weg am Boden lag. Der Mann sprach sie an und im selben Moment wurde die Frau von hinten von einem anderen Mann angegriffen", sagt Polizeisprecher Mario Nemetz.

Einsatzkräfte alarmiert

Ins LKH Klagenfurt gebracht

Großfahndung eingestellt, Täter noch flüchtig

Die Frau setzte sich daraufhin zur Wehr. Vermutet wird, dass ihr Hund ihr dabei geholfen hat.Die Männer flüchteten schließlich. Die 20-jährige erlitt schwere Verletzungen, unter anderem Schnittwunden in der Bauchgegend.Es gelang ihr, ihre Stiefmutter, die in der Nähe wohnt, per Telefon zu benachrichtigen. Diese fand die 20-Jährige im Wald und setzte die Rettungskette in Gang."Sie brachte ihre Stieftochter zur Polizeiinspektion St. Jakob im Rosental. Der Notarzt war bereits da und versorgte die Verletzte. Dann wurde sie ins Klinikum Klagenfurt gebracht." Ihr Zustand ist laut Klinik-Sprecherin stabil.Die Großfahndung wurde in der Nacht auf Freitag ergebnislos beendet. Auch am Freitag wurde weiter nach den Tätern gesucht. Von den beiden Männern fehlte jedoch nach wie vor jede Spur.Das Opfer konnte bisher auch nur eine vage Personenbeschreibung von einem der Täter angeben. Demnach war er mit einer blauen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet.