Umfrage: Soll das Glas Wasser gratis sein "müssen"?

19.09.2018, 06:00 Uhr

Bei mir darf gerne Wasser konsumiert werden wenn Getränke dazu bestellt werden, zb Italiener trinken viel Wasser, essen aber auch, die müssen auch nicht zahlen, wir akzeptieren hier die Essenskultur verschiedener Länder, auch Franzosen trinken bei uns viel Trinkwasser, Essen aber auch sehr viel, und trinken dann vlt noch einen österreichischen WeinIch bin dafür, dass man für die Bewirtung zahlt – das bedeutet für mich, wenn jemand nur Wasser trinkt, dann soll er für das Service auch bezahlen müssen. Wenn man jedoch in diesem Lokal auch etwas isst und Bier oder Wein zum Beispiel dazu trinkt, dann sollte Wasser auch weiterhin gratis bleiben.

Wenn jemand nur Wasser trinkt und sonst nichts konsumiert, dann finde ich es für gerechtfertigt, wenn man dieses Wasser auch bezahlt. Wenn man allerdings einen Kaffee oder ein Glas Wein trinkt, gehört ein Wasser auch einfach dazu. Dafür Geld zu verlangen, fände ich nicht angebracht und wäre dagegen.Also meine Meinung in dieser Sache ist relativ eindeutig: Und zwar gratis Wasser für alle! Wir haben in Österreich das große Glück, dass wir so gesundes und frisches Wasser haben, das sollte jedem frei zugänglich sein und auch weiterhin bleiben. Ich denke nicht, dass man dafür etwas verlangen sollte.Ich bin dafür, dass man für Wasser zahlt, auch wenn andere Getränke bezahlt werden. Im Nachbarland Italien muss man schließlich auch bezahlen, wenn man Wasser trinkt. Das gilt für den Süden generell, wo das Trinkwasser nicht so wie bei uns in der Qualität aus der Leitung sprudelt.