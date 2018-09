Untermieter prellt Miete und vermüllt Wohnung

19.09.2018, 06:00 Uhr

Ein Ehepaar in Velden am Wörthersee ist einem Betrüger aufgesessen. Experten wissen, so etwas passiert leider immer wieder.

VELDEN (wru). Geschichten, die das Leben schreibt, sind oft spannender als jeder Roman – zu dieser Erkenntnis kam jetzt ein Ehepaar, das in Velden am Wörthersee in den Kauf einer 100 Quadratmeter großen Wohnung samt Badeplatz viel Geld investiert hatte.„Es begann vor einem Jahr auch sehr vielversprechend, es hat sich ein Interessent gemeldet, der uns die Miete für die Wohnung gleich für ein Jahr im Voraus auf den Tisch legte“, erzählt die Vermieterin, wie alles begann.

Flucht vor Gläubigern



Machte Party



Tipps vom Profi



Was der Mieter verschwiegen hätte: Er war mittellos und hatte das Geld von einem Untermieter bekommen. Der Untermieter seinerseits hatte allen Grund nirgends großartig aufzuscheinen, denn der 55-jährige "transsexuelle Deutsche" wäre auf der Flucht vor seinen Gläubigern gewesen, deren Geld er zum Teil an der Börse verspekuliert oder durch seinen aufwändigen Lebenswandel verjubelt hatte.„Er benutzte mehrere Alias-Namen, mal hieß er Berger, Unterweger oder nannte sich wohl in Anlehnung an den Eventmanager Hannes Jagerhofer einfach Jägerhofer, erfuhren wir jetzt“, so die Opfer.Stets trat der Mann in Frauenkleidung auf und hätte zuletzt sogar beim Pink Lake Festival "die Puppen tanzen" lassen, berichten die Geschädigten.Wohnung völlig vermülltBis jetzt. Als die Jahresmiete verbraucht war und die erste Zahlung einer Monatsmiete von 3.000 Euro für die Wohnung ausblieb, wurden die Vermieter stutzig und hielten Nachschau. „Die Wohnung war total vermüllt, vollgestopft mit Dreck, Zeitungen und Frauenkleidern, mein Mann stolperte gleich über einen Plastikbusen. Vom Mieter war keine Spur mehr zu finden, der "Mann", der dort als U-Boot gelebt hatte, war wohl längst abgetaucht."Putztrupp rückt anFür diese Woche wurde ein Container samt Putztrupp geordert, denn die Wohnung muss generalsaniert werden. „Der Untermieter ließ uns ausrichten, wir könnten zur Abdeckung des Schadens ja ihre Frauenkleider versteigern“, sind die Eigentümer gefrustet.Doch die Geschichte ist leider kein Einzelfall, wie auch der Veldener Immobilienmakler Günther Seidl bestätigt. Er hat für seine Wohnungseigentümer, welche einen Mieter suchen, wichtige Tipps parat: „Man soll sich nicht durch hohe Vorauszahlungen blenden lassen und sich vom künftigen Mieter eine Visitenkarte, Lohnzettel oder Jobbestätigung geben lassen. Dazu unbedingt auch noch eine Bankauskunft einholen, damit ist man dann auch auf der sicheren Seite.“