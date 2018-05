Villach: Verkehrsbehinderungen

04.05.2018, 12:24 Uhr

Kanalgrabarbeiten führen zu Verkehrsbehinderungen entlang der Draulände

Bushaltestellen außer Betrieb

Drauradweg

VILLACH. Wegen der Durchführung von Kanalgrabarbeiten entlang der Draulände, Lederergasse, Hauptplatz kommt es in der Zeit vom 7. Mai bis 13. Juli zu einer Sperre des fließenden Verkehrs entlang der Draulände ab Höhe Kreuzungsbereich Widmanngasse / Draulände bis Hauptplatz/Höhe Nr. 1.Die bestehenden zwei Bushaltestellen entlang der Draulände und der Lederergasse sind in dieser Zeit außer Betrieb. Der Buslinienverkehr wird umgeleitet. Die Ersatzhaltestellen sind Hans-Gasser-Platz und HauptbahnhofDer südliche Geh- und Drauradweg ist während der Bauarbeiten im Geh- und Radwegbereich ab dem Fußgängersteig Congress Center Villach bis zur Auf- und Abfahrtsrampe Höhe Markt (Widmanngasse) auf die Dauer von 2 Wochen gesperrt.

Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen

Mit der Neugestaltung der Draulände einhergehend gilt es auch einige Verkehrsbehinderungen zu beachten:• Der südliche Geh- und Radweg entlang der Berme angrenzend an die Draulände ist ab Höhe Widmanngasse Marktgelände bis Höhe Fußgängersteig Congress Center Villach für den Fußgänger- und Radverkehr von Mitte Mai bis Mitte Juli gesperrt.• Die bestehenden Behindertenparkplätze entlang der Draulände Höhe derzeitiger Trafostandort werden rund 30 Meter Richtung Markt verlegt.• Der Fußgängerdurchgang direkt von der Stadtbrücke Richtung Markt ist gesperrt.• Der richtungsgebundene Radweg entlang der Draulände ist für den Radverkehr gesperrt.• Während der einmaligen Kranaufstellung im Bereich der Trafostation kommt es am 18. April von 21 bis 24 Uhr zu einer Vollsperre des Verkehrs entlang der Draulände ab Höhe Markt (Widmanngasse), das bedeutet, die Durchfahrt zur Stadtbrücke ist nicht möglich.• Im Zuge von Kanalbauarbeiten kommt es zu einer Vollsperre des Fahrzeugverkehrs ab Höhe Markt von Mitte Mai bis August (Sperre des Durchzugverkehrs, wobei Anrainer- und Zulieferverkehr immer möglich sein wird).• Die alte Trafostation, die in der Nachkriegszeit errichtet worden war, wird abgetragen und rund 30 Meter flussaufwärts als kleinere Kompakttrafostation neu errichtet. an einem anderen Platz neu errichtet, dies führt zu Umlegungen von Stromleitungen.• Umfangreiche Kanalarbeiten entlang der Draulände und Lederergasse (Erneuerung der Kanalhausanschlüsse, Errichtung eines Regenüberlaufbauwerkes und eines Oberflächenwasserkanals) sind ebenso notwendig.