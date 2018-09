Villach: Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

13.09.2018, 17:16 Uhr

Frau kam mit PKW von Fahrbahn ab und überschlug sich. Lenkerin schwer verletzt ins LKH Villach.

PKW kam von Fahrbahn ab

FÜRNITZ/VILLACH. Heute Früh gegen 08:45 fuhr eine 54-jährige Frau aus Villach mit ihrem PKW in Villach auf der Kärntner Straße (B 83) aus Fürnitz kommend stadteinwärts.Dabei kam sie aus bisher unbekannter Ursache in Villach-Auen nach rechts aufs Straßenbankett, fuhr auf die aufsteigende Leitschiene, hob dabei mit ihrem Fahrzeug ab, überschlug sich mehrmals und schlitterte in den Gegenverkehrsbereich, wo es zur Kollision mit dem PKW, gelenkt von einer 66-jährigen Pensionistin aus Villach kam.

Schwer verletzt ins LKH





Kein Alkohol im Spiel

Die verunfallte Villacherin, welche schwer verletzt wurde, musste von der HFW Villach und FF Judendorf aus dem total beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie von der Rettung in das LKH Villach gebracht.Die Pensionistin, welche beim Unfall leicht verletzt wurde, wurde nach medizinischer Versorgung, ebenfalls in das LKH Villach gebracht.Der bei beiden Fahrzeuglenkerinnen vorgenommene Alkomatentest verlief negativ (0,00 mg/l).