23.04.2018, 12:46 Uhr

Außerdem: Am 18. Mai ist Weltladentag.

VILLACH. Der Weltladen feiert Jubiläum. Seite einem Jahr sind sie am neuen Standort, am Unteren Kirchplatz, Weißbriachgasse 4. Der Weltladentag ist am 18. Mai von 10:00 bis 14:00, am Standort. Das Programm umschließt Wissenswertes, ein Quiz, Live-Musikund "Fairkostungen" von Produkten aus dem Weltladen. "Klimawandel-Flucht-Fairer Handel - ein äußerst aktuelles Thema", betont Geschäftsführerin Petra Maurer.