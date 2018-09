Wildschwein-Plage am Dobratsch

12.09.2018, 07:00 Uhr

Die Wildschwein Population am Dobratsch wächst rasant. Und damit auch die Schäden, die sie anrichten. Nun wird Jagd auf die Tiere gemacht.

VILLACH/DOBRATSCH (wru). Am Villacher Hausberg, dem Dobratsch, ist die Sau los. Mindestens zwei Rotten Wildscheine, vermutlich sogar drei, treiben auf der Villacher Alpe ihr Unwesen. Auf der Suche nach Futter wühlen sie zum Leidwesen der Landwirte den Boden auf und ackern sich so durch Wald und Wiesen. Die Waldbesitzer sprechen schon von einer Wildschweinplage und Bezirksjägermeister Wolfgang Oswald kann sie verstehen. „Sie graben auf der Suche nach Engerlingen, Würmern und Wurzeln tiefe Löcher. Für Kühe besteht deswegen Verletzungsgefahr, weil sie sich leicht einen Haxen brechen könnten und Gras wächst dann auch keines mehr“.

Schwer zu bejagen

Keine natürlichen Feinde

Auf der Suche nach Schützen

Doch die Wildschweine, eine Rotte kann bis zu zwanzig Tiere zählen, die sich wegen des Klimawechsel von Jahr zu Jahr in unseren Gefilden wohler fühlen, sind schwer zu bejagen. Tagsüber verstecken sie sich im Unterholz und weil sie nachtaktiv sind, kommen sie erst nach Sonnenuntergang aus ihren Verstecken heraus. „Dazu sind sie noch saugescheit, oft spähen sie einen Hochsitz aus, erblicken sie da oben gar einen lauernden Jagdkollegen sind sie auch schon wieder weg“, sinniert Oswald in einem Gespräch mit der WOCHE.Jetzt brütet man über einen Plan, die ungebetenen Gäste am Dobratsch zu bejagen. „Die Ludern sind noch dazu sehr wehrhaft und haben deshalb keine natürlichen Feinde, sogar der Wolf schlägt einen Bogen um sie. Am ehesten kommt die Stöberjagd in Frage“, hat Oswald schon ein Rezept, die „Schwarzkittel“ zu sekkieren.Die Vorgangsweise ist, dass Jagdhunde die im Unterholz verkrochenen Plagegeister aufscheuchen, die dann hoffentlich in Panik aus dem Dickicht herausbrechen und vor die Flinten der dort in einer Schützenkette postieren Jäger stürmen. Wobei „stürmen“ nicht übertrieben ist: "Die erreichen Spitzen bis zu 50 Stundenkilometern. Den Kollegen bleiben wenige Sekunden einen sicheren Schuss anzubringen“, so Oswald. Wobei der Schütze aufpassen muss, denn sie stürmen im Familenverband heraus: "Die Jungen mit der Bache (Muttertier) samt Schwestern und Tanten. Binnen Sekunden muss der Jäger zielen und gleichzeitig entscheiden, ob er die Bache abschießen darf, denn haben die Jungtiere noch Streifen ist sie geschützt und darf nicht erlegt werden“ so der Bezirksjägermeister. Trifft einer ungenau und verwundet das Tier besteht für ihn Lebensgefahr. Oswald: „Immer wieder werden Jäger von Wildschweinen angegriffen und schwer verletzt, sogar Todesfolgen sind uns bekannt.“Noch heuer im Herbst, so der Plan, soll die Luft dann am Dobratsch für einige Stunden etwas mehr Bleigehalt bekommen. Vorerst ist man noch auf der Suche nach geeigneten Schützen mit „ordentlich Zielwasser im Blut“ und „Eiern in der Hose“, wie es ein Grünrock schmunzelnd formuliert.Text: Manfred Wrussnig