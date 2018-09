Wirtschaftsbeziehungen zu China gestärkt

17.09.2018, 15:40 Uhr

Chinesische Delegation sehen Potential in Logistikzentrum Fürwitz.

FüRNITZ. „Der Ausbau unserer Logistik ist für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft von großer Bedeutung. Das Interesse und der Austausch der chinesischen Botschaft am Logistikstandort Fürnitz ist ein Erfolg für Kärntens Wirtschaft und Initialzündung für künftige Investitionen“, sagt Wirtschaftsreferent Ulrich Zafoschnig anlässlich eines Besuchs der chinesischen Wirtschaftsdelegation.Zentrales Hauptthema des ganztätigen Aufenthaltes der chinesischen Botschaft in Kärnten, waren das Logistikcenter Fürnitz. Der Standort Fürnitz biete als Hinterlandhafen (Hinterland-Hub) viele strategische Vorteile für internationale Beziehungen: „Das Logistikcenter Fürnitz liegt optimal an der Schnittstelle zwischen der Baltisch-Adriatischen Achse und dem Alpin Westbalkan Korridor, der als Ast der neuen Seidenstraße eine optimale Anbindung zu China´s Wirtschaft genützt werden kann. Kärnten soll sich künftig als Teil der neuen Seidenstraße positionieren“, so Zafoschnig.