"Einladungsaffäre": Nun wird auch gegen eine Villacher SPÖ-Politikerin ermittelt

21.04.2017, 19:42 Uhr

WOCHE exklusiv: In der Affäre um gesetzeswidrige Einberufungen von Ersatzgemeinderäten wurden die Ermittlungen ausgeweitet.

VILLACH (kofi). In der Causa "Michael Bürger gegen Günther Albel" (lesen Sie hier) liegt seit kurzem der Abschlussbericht der Polizei vor. Und die Ermittlungsergebnisse sind für die Villacher SPÖ brisant, wie die WOCHE in Erfahrungen bringen konnte: Nun wird nicht mehr der Villacher Bürgermeister alleine als Beschuldigter geführt, sondern auch SPÖ-Klubgeschäftsführerin Ines Wutti. "Es geht in ihrem Fall um den Verdacht des Amtsmissbrauchs", bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Wie berichtet, hatte Ersatzgemeinderat Michael Bürger Anzeige gegen Albel eingebracht. Es geht darin um die so genannte "Einladungsaffäre". Bürger hätte als Vertretung für verhinderte Mandatare an einer Gemeinderatssitzung teilnehmen müssen, wurde aber, wie er sagt, übergangen. Der Grund dürfte ein parteiinterner Kampf mit Albel sein. Bürger hatte dessen Verhalten beim Rücktritt von Stadtrat Andreas Sucher kritisiert.Das Villacher Stadtrecht sieht aber vor, dass Ersatzgemeinderäte in der Reihenfolge der Parteiliste einberufen werden müssen. Eine Abweichung von dieser Vorgabe hat Konsequenzen: So musste besagte Sitzung sogar wiederholt werden.Bürger wirft in der Anzeige Albel Amtsmissbrauch und Anstiftung zu einer falschen Beweisaussage vor einer Verwaltungsbehörde (Landesregierung) vor. Was hat dies aber mit Ines Wutti zu tun? Die Einladungen zu den Gemeinderatssitzungen erfolgen über den Parteiklub, Wutti ist deren Geschäftsführerin.Im Zuge einer Zeugenaussage zur Affäre gab sie zu, die gesetzlich vorgeschriebene Reihenfolge beim Einberufen von Ersatzgemeinderäten nicht befolgt zu haben. Und so schnell wird man von einer Zeugin zur Beschuldigten. "Hier geht es um Amtsmissbrauch", sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Strafrahmen: sechs Monate bis fünf Jahre.Die Causa ist noch nicht ausgestanden: In den kommenden Wochen folgen weitere Einvernahmen, dann wird entschieden, ob und wann es zu Anklagen und Gerichtsverhandlungen kommt. Für alle Beteiligten gilt bis zum Falle einer Verurteilung die Unschuldsvermutung.