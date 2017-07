KOMMENTAR: Mehr Shopping-Erlebnis für Villach

18.07.2017, 13:46 Uhr

Und auch wenn Personenaufkommen nicht automatisch bedeutet, dass der Konsum steigt, so zeigt sich doch: Wenn eine mittelgroße Stadt wie Villach künftig in einer digital vernetzten Welt auch als Handelsstandort bestehen will, muss sie gegenüber dem Internet einen Mehrwert bieten.

Sich in Preisschlachten mit Amazon zu verwickeln, kann keine Option sein. Vielmehr muss der einzig relevante Faktor ausgespielt werden, den Online-Shoppen nie haben wird – das haptische Einkaufserlebnis. Das gilt es, stärker zu inszenieren.Kleine Feste und Aktionen können den Rahmen bieten. Man sollte sich nie mehr fragen müssen, OB in Villach etwas los ist, sondern nur noch, WAS. Eine Shoppingwelt, die auch auf die Bedürfnisse der Anrainer Rücksicht nimmt: die gilt es zu realisieren. Und zwar rasch.