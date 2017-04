KOMMENTAR: Richtiger Beginn für die Altstadtbelebung

20.04.2017, 07:46 Uhr

Drei Anmerkungen zu den Plänen:* Das Einkaufszentrum Atrio wird an der neuen Gesellschaft nicht mehr beteiligt sein. Eine richtige Entscheidung: Denn ein EKZ, das seinen Geschäften (aus verständlichen Gründen) per Vertrag verbietet, in der Altstadt weitere Filialen zu eröffnen, passt nicht zum Plan, Villach anzukurbeln.

* Die neue Gesellschaft wird aktives Standortmarketing betreiben. Also auf Firmen zugehen und ihnen Villach für Geschäftseröffnungen ans Herz legen. Höchste Zeit! (Ein Wahnsinn, dass das nicht längst so ist).* Eine neue Struktur wird nicht genügen. Jetzt müssen Ideen her, Leuchtturmprojekte und Investitionen. Was braucht Villach? Haben Sie Ideen? Schreiben Sie mir! Mails an wolfgang.kofler@woche.at