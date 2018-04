Korruptionsstaatsanwalt machte Deal mit Peter Kaiser SPÖ

24.04.2018, 14:27 Uhr

Eine schiefe Optik jagd die Nächste. WIR SIND KAISER, schrien die begeisterten Wähler. Untreue, ist soviel wie Betrug, wird in Kärntens Justiz und da noch dazu, bei der, die Betrüger bestrafen sollte, auch die Hühneraugen zugemacht hat, beimWir Steuerzahler werden zur Kasse gebeten. Geht Politik heute so? Na, Danke, wie fein Kriminalität, offen in Parteien immer wieder auftaucht. Man hat mit dem Urteil, freundschaftlich gewartet bis die Wahlen vorbei waren.SCHANDE- SPÖ - SCHANDE!