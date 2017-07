Wohnungsbeihilfe -Leute wehrt euch...

27.07.2017, 09:11 Uhr

Liebe Kärnter die ihr an dem Existenzminimum lebt und Wohnungsbeihilfe bekommt und sie euch gekürzt wird, wie es bei mir passiert ist! Bericht hier auf meiner Seite nachzulesen. Heute 27.7.2017 sah ich auf meinen Kontoauszug:

Dass ich plötzlich nicht 111,70€ am Konto von der Landesregierung hatte, sondern den Betrag vom Vorjahr 129,40€



Daher wehrt auch Ihr euch, wenn euch die Wohnungsbeihilfe gekürzt wird. Es funktioniert wie ihr seht.



Ich hoffe, dass Ihr das tut. Schenkt kein Geld her!





